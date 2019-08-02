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Житель Гусева во время пьяной ссоры облил собутыльника бензином и поджёг

2 августа 2019, 10:59
Житель Гусева во время пьяной ссоры облил собутыльника бензином и поджёг
Отделом дознания МО МВД России «Гусевский» в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

По предварительным данным, вечером 30 июля 2019 года подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире, расположенной на улице Московской. Между ним и 26-летним приятелем произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник облил потерпевшего бензином для зажигалок и поджёг, сопровождая свои действия угрозами убийства. Молодой человек сбил пламя и вызвал «Скорую помощь».

Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого и доставили мужчину в отдел полиции. Выяснилось, что тот был ранее неоднократно судим.

В качестве улик с места преступления были изъяты флакон с бензином для заправки зажигалок и прожженная куртка потерпевшего.

Выясняются все обстоятельства совершённого преступления, расследование уголовного дела продолжается.
убийство
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