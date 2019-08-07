Лже-целительница, которая под видом снятия порчи похитила украшения, отделалась штрафом

7 августа 2019, 17:15

В феврале 2017 года обвиняемая в квартире по ул. Железнодорожной в городе Гусеве под видом оказания целительских услуг сообщила потерпевшей о наличии у нее порчи, после чего предложила совершить обряд ее снятия путем очищения находящихся на потерпевшей золотых украшений. Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирные изделия. В результате потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 65 000 рублей.



В судебном заседании подсудимая вину не признала, утверждала, что умысла похищать золотые украшения у нее не было, она только задержала срок их возврата. При этом пояснила, что попросила у потерпевшей денежные средства в займы, а поскольку денег у нее не было, она отдала ей свои золотые украшения.



Исследовав материалы дела, суд признал вину подсудимой полностью доказанной и квалифицировал ее действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд отнес полное возмещение причиненного вреда, наличие заболеваний.



Приговором Гусевского городского суда обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.

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