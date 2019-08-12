Минприроды области требует взыскать с браконьера 120 тысяч рублей за убитую косулю

12 августа 2019, 20:09

В Гусевский городской суд поступил иск Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области к жителю региона о возмещении ущерба, нанесенного нарушением правил охоты. В обоснование требований указано, что в феврале 2019 года на автодороге Черняховск-Гусев был остановлен автомобиль, в багажнике которого была обнаружена туша самца косули европейской. При этом разрешения на добычу животного не было. Кроме того, добыча и перевозка осуществлялись в тот период, когда охота на косулю европейскую запрещена.



Постановлением мирового судьи 2-го судебного участка Гусевского района от 16 апреля 2019 года ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил охоты), ему назначено наказание в виде лишения права осуществлять охоту сроком на 1 год.



Ущерб, нанесённый государству незаконной охотой, составил 120 000 рублей.



Руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона «Об охране окружающей среды», истец просит суд взыскать с мужчины в доход бюджета Калининградской области ущерб, нанесённый нарушением правил охоты охотничьим ресурсам, в размере 120 000 рублей.



Судебное заседание по делу назначено на 05 сентября 2019 года.

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