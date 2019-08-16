Прокуратурой отменен оправдательный приговор в отношении Гусевца, обвиняемого в хранении наркотиков

16 августа 2019, 12:18

По апелляционному представлению государственного обвинителя Гусевской городской прокуратуры отменен оправдательный приговор в отношении жителя города Гусева, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном и крупном размерах.



Судом установлено, что житель Гусева в один из дней июля 2018 года обнаружил и перенес части растений Конопля, содержащие наркотическое средство — тетрагидроканнабинол, к себе по месту жительства, где незаконно хранил с целью его последующего личного употребления путём выкуривания. При производстве обыска в его жилище указанные наркотические средства были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов и изъяты из незаконного оборота.



Впоследствии при рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый был оправдан по предъявленному ему обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств.



Не согласившись с данным приговором, заместителем Гусевского городского прокурора в Калининградский областной суд принесено апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого оправдательный приговор в отношении гражданина отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство.

195 просмотров