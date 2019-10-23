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В суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Гусева, которая ударила супруга ножом

23 октября 2019, 18:10
В суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Гусева, которая ударила супруга ножом
Днем 27 июля 2019 года в квартире по улице Дорожной в городе Гусеве женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанесла супругу один удар ножом в область груди, причинив тяжкий вред здоровью последнего.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 29 октября 2019 года.
суд
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