Черняховским межрайонным следственным отделом регионального управления СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гусева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшем его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Как следует из материалов уголовного дела, 30 июня 2019 года компания мужчин, среди которых находился и обвиняемый, проводили досуг в одной из частных бань на проспекте Ленина в городе Гусеве. В процессе распития спиртного между обвиняемым и его 45-летним знакомым на почве давнего конфликта произошла ссора. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов руками в область головы, вытолкал его из помещения бани на улицу, где продолжил избиение уже ногами. Затем, с целью сокрытия следов совершенного преступления, обвиняемый перетащил избитого за пределы двора дома, после чего с места преступления скрылся. От полученных в результате избиения травм потерпевший умер в лечебном учреждении спустя неделю.
На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой и другие преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении мужчина признал.
В настоящее время следствием собран достаточный объем доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания мужчины виновным в совершении указанного преступления, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Житель Гусева предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти знакомого
26 ноября 2019, 17:10