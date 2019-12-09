В автомобильной аварии под Черняховском пострадал житель Гусева

Под Черняховском автомобиль «Рено Сандеро» вылетел с трассы и перевернулся, пассажир получил переломы. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
В воскресенье, 8 декабря, в 8:40 на трассе Большаково — Черняховск 70-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением на скользкой дороге. Травму получил 62-летний пассажир, житель Гусева — у него ушибы и перелом голени. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали медиков и оказали первую помощь пострадавшему. Мужчину госпитализировали в БСМП. Женщина-водитель не пострадала.