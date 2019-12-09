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Информационный сайт города Гусева

В автомобильной аварии под Черняховском пострадал житель Гусева

9 декабря 2019, 17:49
В автомобильной аварии под Черняховском пострадал житель Гусева
Под Черняховском автомобиль «Рено Сандеро» вылетел с трассы и перевернулся, пассажир получил переломы. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

В воскресенье, 8 декабря, в 8:40 на трассе Большаково — Черняховск 70-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением на скользкой дороге. Травму получил 62-летний пассажир, житель Гусева — у него ушибы и перелом голени. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали медиков и оказали первую помощь пострадавшему. Мужчину госпитализировали в БСМП. Женщина-водитель не пострадала.
авария
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# 1123
Сейчас выяснится, что ВУ водитель поменяла.. Пральна, 10 лет назад, когда было 60 и не факт, что с прохождением мед.специалистов.
Вчера, 20:26   ЦитироватьОтветить
11
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