Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гусева, который присвоил топливную карту 21 февраля 2020, 19:18

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась индивидуальная предпринимательница с заявлением о хищении через топливную карту дизельного топлива на сумму свыше 24 000 рублей.



В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что 43-летний водитель ИП вверенную ему топливную карту за наличные деньги передал своему знакомому, чтобы он заправлялся.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение либо растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.