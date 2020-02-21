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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гусева, который присвоил топливную карту

21 февраля 2020, 19:18
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гусева, который присвоил топливную карту
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась индивидуальная предпринимательница с заявлением о хищении через топливную карту дизельного топлива на сумму свыше 24 000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что 43-летний водитель ИП вверенную ему топливную карту за наличные деньги передал своему знакомому, чтобы он заправлялся.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение либо растрата». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
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