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Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева получил 4 года колонии за сбыт наркотических средств

5 марта 2020, 11:20
Житель Гусева получил 4 года колонии за сбыт наркотических средств
И.о. Гусевского городского прокурора поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Гусева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Обстоятельствами дела установлено, что в августе 2019 года гражданин, имея в своем распоряжении наркотическое средство каннабис (марихуана), в нарушение требований Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» сбыл указанное наркотическое средство с целью извлечения материальной прибыли гражданину, который действовал в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», получив от последнего в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 тыс. рублей, а также муляж психотропного вещества — амфетамин, после чего был задержан сотрудниками оперативных служб.

Ориентируя суд на реальное лишение свободы, государственный обвинитель просил учесть факт совершения подсудимым особо тяжкого преступления против здоровья населения, а также факт не признания им своей вины в содеянном.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
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