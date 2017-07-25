Житель Гусева получил 11 лет колонии за попытку сбыть наркотические средства в крупном размере

25 июль 2017, 11:28

Подсудимый, желая получить прибыль от незаконной продажи наркотического средства, 13 марта 2017 года приобрел смесь, содержащую в своем составе карфентанил, массой 0,274 грамма, что является крупным размером.



Препарат был расфасован в удобные для сбыта упаковки - 11 запаянных полимерных свёртков. После этого подсудимый упаковал указанные свертки в полимерный пакет, который поместил в карман куртки, где незаконно, с целью последующего сбыта, хранил. Наркотическое средство в тот же день было изъято из незаконного оборота сотрудниками МО МВД России «Гусевский».



Таким образом, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, не был доведен подсудимым до конца по независящим от него обстоятельствам.



Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.



Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал состояние здоровья подсудимого. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал особо опасный рецидив преступлений (ранее мужчина был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств).



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет в исправительной колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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