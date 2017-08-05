В поселке Маяковское в жилом доме на 5 семей произошел пожар

5 август 2017, 08:07

В поселке Маяковское Гусевского городского округа произошёл пожал. В одноэтажном кирпичном доме на 5 семей в одной из квартир горела ветошь, образовав прогар в полу на общей площади 4 кв.м.. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



Сообщение о пожаре поступило 5 августа в 02.09. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники. Никто не пострадал.

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