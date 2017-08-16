Житель Краснознаменского района осужден за сбыт выращенной им марихуаны в Гусеве

16 август 2017, 13:14

Гусевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 25-летнего жителя Краснознаменского района, которому было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотического средства в значительном размере.



Суд установил, что мужчина в мае прошлого года высадил два куста марихуаны и ухаживал за ними. После созревания растений осужденный собрал с них стебли и листья, а в январе текущего года незаконно сбыл указанное наркотическое средство (6,19 гр. каннабиса (марихуана) в г.Гусеве за 1,5 тысячи рублей.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ, и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

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