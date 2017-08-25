Стройцентр
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Сотрудник городской администрации нашел заблудившуюся в Грэсовском лесу пенсионерку

25 август 2017, 12:51
Сотрудник городской администрации нашел заблудившуюся в Грэсовском лесу пенсионерку
Вчера, 24 августа, в 14.24 по системе «112» поступила информация о том, что в Грэсовском лесу потерялась пожилая женщина 1938 года рождения.

На поиски были задействованы: от МО МВД России «Гусевский» - 1 ед.тех., 4 чел.; от ГУ МЧС по Калининградской области – 1 ед. тех., 2 чел.. От администрации в 16.30 на место выехал работник, ответственный за Грэсовский лес.

В 16.55 женщину обнаружил и вывел из леса работник администрации. В удовлетворительном состоянии она была доставлена домой.
Теги: ГРЭСовский лес
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Как можно в Гресовском лесу заблудиться?
Сегодня, 12:56   ЦитироватьОтветить0
Лев
# 2Лев
Что делал чиновник в 16-45 в лесу? Тема не расктыта. Лактионов наверно этот чиновник)
Сегодня, 13:10   ЦитироватьОтветить5
Гость Гость
# 3Гость Гость
"На поиски были задействованы: от МО МВД России «Гусевский» - 1 ед.тех., 4 чел.; от ГУ МЧС по Калининградской области – 1 ед. тех., 2 чел."
Наверно надо перераспределить зарплату. Уже вместо полиции и спасателей чиновники спасают бабушек из леса!
Сегодня, 13:14   ЦитироватьОтветить1
Осведомленный
# 4Осведомленный
Бабушку нашли возле бывшей мототрассы, она там траву для лечения собирала, да и заблудилась, там редко кто из дачников ходит.
Сегодня, 13:55   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 5Гость Гость
Лев,
Это был не чиновнике,а Лактионов
Сегодня, 14:08   ЦитироватьОтветить2
Ника
# 6Ника
Ничего себе, бабулька (пожилая женщина,1938 г.р.) в 79 лет лес прочёсывает. Туда же ещё дойти надо...
Благо, всё хорошо закончилось.
Сегодня, 14:17   ЦитироватьОтветить0
явсёвижу
# 7явсёвижу
юра бабку спрятатал, юра бабку и нашел)
Сегодня, 17:43   ЦитироватьОтветить3

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