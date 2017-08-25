Сотрудник городской администрации нашел заблудившуюся в Грэсовском лесу пенсионерку

25 август 2017, 12:51

Вчера, 24 августа, в 14.24 по системе «112» поступила информация о том, что в Грэсовском лесу потерялась пожилая женщина 1938 года рождения.



На поиски были задействованы: от МО МВД России «Гусевский» - 1 ед.тех., 4 чел.; от ГУ МЧС по Калининградской области – 1 ед. тех., 2 чел.. От администрации в 16.30 на место выехал работник, ответственный за Грэсовский лес.



В 16.55 женщину обнаружил и вывел из леса работник администрации. В удовлетворительном состоянии она была доставлена домой.

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