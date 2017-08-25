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В Гусеве полицейские по горячим следам раскрыли кражу с охраняемого склада и вернули украденное

25 август 2017, 17:24
В Гусеве полицейские по горячим следам раскрыли кражу с охраняемого склада и вернули украденное
Всего два часа потребовалось сотрудникам уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский», чтобы раскрыть кражу ценностей со склада.

Элементы отопительной системы стоимостью порядка 50 тысяч рублей злоумышленник демонтировал и похитил с одного из охраняемых складов города. Для их транспортировки похититель дважды возвращался на место преступления.

По горячим следам оперативники установили транспортное средство, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Застать подозреваемого с поличным полицейским помогли камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», отследившие движение его автомобиля «Фольксваген Пассат». Краденое имущество обнаружили в гараже 23-летнего жителя Гусевского района.

Следователи полиции возбудили в отношении данного гражданина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: кража полиция
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