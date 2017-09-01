В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу телефона

1 сентябрь 2017, 12:31

В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о том, что в баре на улице Толстого районного центра неизвестное лицо тайно похитило телефон и наплечную сумку-кобуру для хранения мобильного гаджета.



По предварительным данным, в ночь происшествия мужчина находился в баре в компании ранее не знакомых мужчин. После совместного распития алкогольных напитков один из новых знакомых тайно похитил сумку-кобуру с находившимся в ней телефоном, которую ранее снял пострадавший.



Сотрудники уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Похищенное имущество изъято и передано владельцу.



В отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

267 просмотров | 1 комментарий