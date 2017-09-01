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В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу телефона

1 сентябрь 2017, 12:31
В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу телефона
В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» поступило сообщение от 46-летнего местного жителя о том, что в баре на улице Толстого районного центра неизвестное лицо тайно похитило телефон и наплечную сумку-кобуру для хранения мобильного гаджета.

По предварительным данным, в ночь происшествия мужчина находился в баре в компании ранее не знакомых мужчин. После совместного распития алкогольных напитков один из новых знакомых тайно похитил сумку-кобуру с находившимся в ней телефоном, которую ранее снял пострадавший.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Похищенное имущество изъято и передано владельцу.

В отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Теги: кража полиция
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Экс-прокурор признан виновным в хищении, но освобожден от наказания из-за истечения срока давности


Валерий Волох
Экс-прокурор Нестеровского района Валерий Волох признан виновным в мошенничестве — хищении чужого имущества, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ), суд счел вину Волоха полностью доказанной. Приговор вынесен Московским районным судом Калининграда.

Как сообщили RUGRAD.EU в Калининградском областном суде, согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ данное преступление относится к преступлениям небольшой тяжести. «На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года», — отметили в суде.

Инкриминируемое Валерию Волоху преступление было совершено в марте 2012 года. Уголовное дело поступило в суд первой инстанции в июле 2016 года, то есть со дня совершения преступления прошло более двух лет. При этом суд не имел возможности прекратить производство по делу по истечении сроков давности, поскольку сам Валерий Волох вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере в отношении Валерия Волоха было возбуждено в 2012 году после проведения проверки по факту причастности прокурора к деятельности группы, занимавшейся хищением денежных средств пациентов психиатрической больницы.

В январе 2015 года экс-прокурор по решению Центрального районного суда был признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если такие действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица». Волох был приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки в сумме 3,3 млн руб. Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отменила решение первой инстанции о вынесении обвинительного приговора и вернула дело в прокуратуру.

В июле 2016 года стало известно, что одним из адвокатов задержанного по делу о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых стал Валерий Волох.

В прошлом году Московский районный суд Калининграда возвратил дело Волоха в прокуратуру, посчитав, что обвинительное заключение составлено с нарушением уголовно-процессуальных норм. Однако Калининградский областной суд отменил данное определение, так как в нем не было указано, в чем именно уголовное дело не отвечает требованиям закона. Областной суд возвратил уголовное дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.
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