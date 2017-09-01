Житель города Гусева устроил в своём гараже наркопритон

1 сентябрь 2017, 16:39

В отношении жителя города Гусева возбуждено уголовное дело по факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств.



Полицейские установили, что мужчина, являясь потребителем наркотического средства (марихуана), в течении нескольких месяцев представлял помещение гаража своим знакомым для употребления данного наркотического средства. Также обеспечивал приспособлением для его потребления и при необходимости снабжал наркотическим средством - каннабис (марихуана).



По данному факту 31 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств».



Ранее в отношении указанного гражданина уже были возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств и боеприпасов.

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