Жителя Гусевского района замучила совесть, и он признался полицейским в незаконном обороте наркотиков

22 сентябрь 2017, 17:31

В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» обратился с явкой с повинной 26-летний житель района, который полтора года назад вышел из мест лишения свободы. Молодой человек, отбывавший уголовное наказание за хранение запрещенных веществ и организацию наркопритона, рассказал, что нашел в лесу куст конопли и принес его домой с целью дальнейшего потребления. Свое признание он объяснил тем, что его замучила совесть.



В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. По предварительным данным, содержимое является наркотическим средством марихуана. Кроме того, полицейские собрали доказательства организации в квартире очередного наркопритона.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина сразу двух уголовных дел – по признакам преступлений, предусмотренных статьей 232 «Организация притона для потребления наркотических средств» и 228 «Незаконное хранение наркотических средств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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