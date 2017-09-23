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В Гусеве полицейские вернули похищенный велосипед владельцу

23 сентябрь 2017, 12:16
В Гусеве полицейские вернули похищенный велосипед владельцу
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 28-летнего жителя районного центра к краже велосипеда.

По данным полиции, злоумышленник проник в подъезд одного из домов на улице Ленина города Гусева и путем свободного доступа тайно похитил велосипед, чем причинил 30-летнему владельцу транспортного средства значительный материальный ущерб в размере 6 800 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Теги: кража
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