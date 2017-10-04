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В Калининградской области осужден военнослужащий по призыву за дачу взятки

4 октябрь 2017, 13:37
В Калининградской области осужден военнослужащий по призыву за дачу взятки
Собранные военным следственным отделом СК РФ по Гусевскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему по призыву войсковой части 90151, дислоцированной в г. Гусев Калининградской области, рядовому запаса Артему Куликову. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что днем 16 сентября 2016 г. Куликов на военном полигоне «Павенково» передал взятку в размере 3000 рублей командиру роты, в которой проходил военную службу по призыву за предоставление увольнения за пределы полигона в период с 16 по 18 сентября 2016 года. В ходе предварительного следствия и в суде Куликов свою вину в совершении преступления признал полностью.

Приговором Балтийского гарнизонного военного суда Артему Куликову назначен штраф в размере 6000 рублей. При назначении наказания суд учел то, что он преступления совершил впервые, чистосердечно раскаялся в содеянном.
Теги: взятка военные
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