В Калининградской области осужден военнослужащий по призыву за дачу взятки
4 октябрь 2017, 13:37
Собранные военным следственным отделом СК РФ по Гусевскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему по призыву войсковой части 90151, дислоцированной в г. Гусев Калининградской области, рядовому запаса Артему Куликову. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: взятка военные
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что днем 16 сентября 2016 г. Куликов на военном полигоне «Павенково» передал взятку в размере 3000 рублей командиру роты, в которой проходил военную службу по призыву за предоставление увольнения за пределы полигона в период с 16 по 18 сентября 2016 года. В ходе предварительного следствия и в суде Куликов свою вину в совершении преступления признал полностью.
Приговором Балтийского гарнизонного военного суда Артему Куликову назначен штраф в размере 6000 рублей. При назначении наказания суд учел то, что он преступления совершил впервые, чистосердечно раскаялся в содеянном.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что днем 16 сентября 2016 г. Куликов на военном полигоне «Павенково» передал взятку в размере 3000 рублей командиру роты, в которой проходил военную службу по призыву за предоставление увольнения за пределы полигона в период с 16 по 18 сентября 2016 года. В ходе предварительного следствия и в суде Куликов свою вину в совершении преступления признал полностью.
Приговором Балтийского гарнизонного военного суда Артему Куликову назначен штраф в размере 6000 рублей. При назначении наказания суд учел то, что он преступления совершил впервые, чистосердечно раскаялся в содеянном.
63 просмотра
0