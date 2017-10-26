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В Виштынецком парке, помимо незаконной охоты, вели нелегальную вырубку деревьев

26 октябрь 2017, 10:01
В Виштынецком парке, помимо незаконной охоты, вели нелегальную вырубку деревьев
В природном парке «Виштынецкий», где сотрудники устроили незаконную охоту, также велась нелегальная вырубка леса. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2016 году Юрий Шитиков, занимавший пост министра природных ресурсов и экологии, получил от главы региона поручение приостановить санитарные рубки на территории парка и проверить качество восстановления леса. Однако после этого вырубка не прекратилась. Кроме того, ООО «Тимберсервис», которое ранее арендовало участок в Виштынецком парке и отказалось от прав аренды после суда с минприроды, не восстановило дороги и не вывезло заготовленную ранее древесину.

До середины сентября 2017 года на территории парка под видом санитарно-оздоровительных мероприятий продолжалась вырубка деревьев. Она была согласована с руководством учреждения. Речь идёт о трёх участках на территории Боровского и Чистопрудненского лесничеств. Эти делянки были проданы ООО «Тимберсервис» частным подрядчикам для получения максимальной прибыли. Вырубались самые привлекательные с точки зрения лесозаготовки деревья хвойных пород. При этом ослабленные деревья не тронули. Всё это нанесло урон экосистеме природного парка.

Лесники, замечавшие вырубку деревьев, регулярно жаловались в минприроды. На их обращения никаких реакций не последовало. При этом в августе и сентябре 2017 года ведомство согласовало новые декларации на вырубку леса в Нестеровском лесничестве. Арендатор не согласовывал документы по отводу делянок с лесничими и тщательно скрывал от них информацию.
Теги: Виштинец
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