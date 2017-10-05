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В природном парке «Виштынецкий» сотрудники устроили незаконную охоту на кабанов, оленей и лосей

5 октябрь 2017, 13:48
В природном парке «Виштынецкий» сотрудники устроили незаконную охоту на кабанов, оленей и лосей
В природном парке «Виштынецкий» сотрудники устроили незаконную круглогодичную охоту на животных. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В правоохранительные органы поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что на особо охраняемой территории природного парка "Виштынецкий" обнаружил останки диких животных, а именно шкуры трёх кабанов, одного лося и одного оленя, убитых в период официального запрета на проведение охоты на территории РФ.

Сотрудники правоохранительных органов опросили должностных лиц природного парка. Для того чтобы скрыть браконьерскую деятельность, они проводят её под прикрытием легальной охоты на волка и кабана под видом борьбы с африканской чумой. Для удобства охотников организовывают загоны животных, в тёмное время суток используют приборы ночного видения, а также ежедневно осуществляют прикорм зверя в местах постоянной охоты. Во время опроса сотрудники скрыли факт незаконной охоты, вследствие чего никакой ответственности не понесли.

Ущерб от одного случая составил 425 000 рублей. Кроме того, один из сотрудников природного парка хранил дома охотничьи ружья, боеприпасы к ним и порох. Лицензии на это он не имел.
Теги: браконьер Виштинец
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