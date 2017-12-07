14 гусевцев представляли наш город на Международном кубке Европейских клубов «Муатай»

7 декабрь 2017, 14:28

Ходыга Роман - кадетский корпус;



Городничев Даниил – кадетский корпус;



Братья Морозовы Матвей и Савелий;



Тихонов Максим, который показал интересную и необычную технику ведения боя;



Босенко Валерия;



Крескин Дима.



Аверкин Эдуард;



Вундер Георгий;



Дайлида Алеся;



Дайлида Валерия;



Утенков Дмитрий - провел в один день три тяжелых боя. Первые два боя он выиграл уверенно и явно. В третьем бою уступил бойцу из братской республики Белорусии с разностью в судейских голосах.



С 1 по 3 декабря 2017 года в городе Риге республики Латвии проходил Международный открытый кубок Европейских клубов «Муатай». В проведении мероприятий приняло участие более 150 спортсменов из стран Финлядии, Белорусь, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, России, Германии от 8 лет и старше.(включительно взрослые).От Калининградской области выступили более 40 спортсменов.Команду г. Гусева в составе 14 человек представляли спортсмены МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Латышева Владимира Анатольевича.Нашим ребятам достались очень сильные соперники из разных стран. Для нас это были очень важные соревнования, прежде всего как опыт в международных соревнованиях. В первые в этих соревнованиях приняли ребята с 8 лет а не с 12 как это было раньше, поэтому для многих это были первые и очень важные бои на чужом ринге, что сказывалось на небольшом волнении. Но все равно наша команда выступила достойно . Каждый боец старался выиграть бой.Бронзовые медали завоевали:Преподаватели и руководство кадетского корпуса им. Андрея Первозванного по праву могут гордиться своими учениками и будущими защитниками. Ребята бились очень достойно и самоотверженно!Также бронзовые медали завоевали:Серебряные медали завоевали для нашей страны:Долог и тернист был путь к золоту Шинкарева Всеволда. У нашего спортсмена был сильный соперник из республики Белорусии.Ну и конечно Дозорнова Ангелина порадовала зрителей и судейский состав своей профессиональной техникой завоевав первое место победив соперницу из респ. Литва.Подводя итог этой поездки, можно сказать, что это было необходимо для спортивного опыта детей, хотя и были свои определенные трудности.Выражаем огромную благодарность за содействие в поездке на соревнования родителям, родительскому комитету и руководству МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» .