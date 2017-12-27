В ФОКе прошло первенство Гусевской ДЮСШ по плаванию на призы «Деда Мороза»

27 декабрь 2017, 13:43

26 декабря 2017 года в ФОКе города Гусева им Е.М. Попова состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию на призы «Деда Мороза».



В соревнованиях приняли участие 70 пловцов спортивной Гусевской школы. Самые маленькие участники стартовали на дистанции 25 м. при помощи ног с доской кролем на груди.



1 места заняли – Радул Яна и Москаленко Илья, 2 места – Годованюк Валерия и Круглов Александр, 3 места – Павлюк Екатерина и Бариновский Александр.



Остальные участники плыли 50 м. баттерфляй. Среди младшей группы 1 места заняли – Чернова Елизавета и Вологжанинов Прохор, 2 места-Костандова Елизавета и Токарев Александр, 3 места - Яцкив Богдана и Голощапов Никита.



Среди старшей группы 1 места заняли – Болкунова Анастасия и Щетенко Евгений, 2 места – Имховик Дарья и Лысюк Кирилл, 3 места – Куркина Валерия и Замотаев Данила.



В конце соревнований состоялась эстафета 6х25 м. в/с смешанная, в ней приняли участие все пловцы, которые занимаются у тренеров Евдокимова Юрия Васильевича, Стребковой Елены Леонидовны и Петровой Галины Андреевны.



Все участники были награждены грамотами и сладкими призами.

184 просмотра