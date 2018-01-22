В Гусеве подвели итоги второго этапа всероссийской зимней спартакиады
22 январь 2018, 12:47
Церемония закрытия турнира по шорт-треку оказалась не менее зрелищна, чем сами состязания. Юные фигуристы подготовили специальную программу. В командном первенстве победу празднуют конькобежцы из Смоленска, на втором месте Ярославская область, на третьем — Санкт-Петербург. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Ярослав Воскресенский, победитель соревнований, Смоленск:
— На тысяче метров занял первое место и на полторы тысячи занял третье место. На эстафетной гонке мы заняли первое место.
Анастасия Константинова, участница соревнований, Москва:
— Лёд отличный, мне очень понравился. Соперники разные и по силам тоже разные, за кем-то подтягиваешься и обгоняешь. Мне нравится.
Ярослав Воскресенский, победитель соревнований, Смоленск:
— На тысяче метров занял первое место и на полторы тысячи занял третье место. На эстафетной гонке мы заняли первое место.
Анастасия Константинова, участница соревнований, Москва:
— Лёд отличный, мне очень понравился. Соперники разные и по силам тоже разные, за кем-то подтягиваешься и обгоняешь. Мне нравится.
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