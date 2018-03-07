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Гусевские спортсмены приняли участие в первенстве Калининрада по легкой атлетике

7 марта 2018, 10:45
Гусевские спортсмены приняли участие в первенстве Калининрада по легкой атлетике
2 и 3 марта 2018 года в спортивном комплексе «Юность» проходило первенство города Калининрада по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005–2006 годов рождения и младше.

Команду города Гусева представляли спортсмены МАУ «Спортивная школа» под руководством тренерского состава Лукьянова А.А., Романовой И.А., Филипповой И.Е. В проведении соревнования приняло участие более 300 человек из городов Советск , Светлогорск, Светлый, Калининград.

В первый день соревнований, наша спортсменка, Нащекина Ирина в беге на 60 метров заняла 3 место с результатом 8 .64 сек.

В прыжках в длину, в финале, Голубев Владислав занял 7 место с результатом 4 метра 04 см., и выполнил норматив 3 юношеского разряда.

Во второй день Нащекина Ирина в беге на 200 метров заняла 1 место с результатом 28.55 сек.

Башара Константин в беге на 200 метров с результатом 29.27 сек., занял 2 место.

В беге на 1000 метров, Пономарева Карина заняла 3 место с результатом 3 мин.56 сек., тем самым выполнила нормативы 1 го юношеского разряда.

Поздравляем наших спортсменов и тренерский состав с победой!
соревнование лёгкая атлетика
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Загородный Парк Отель
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