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В ФОКе прошёл зональный этап областной спартакиады по мини-футболу

3 апреля 2018, 14:01
В ФОКе прошёл зональный этап областной спартакиады по мини-футболу
В минувшее воскресенье в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся зональный этап Спартакиады МО Калининградской области по мини-футболу.

Участие в соревнованиях приняли команды из городов Гусева, Черняховска, Нестерова и Озерска.

По итогам встреч первыми стали спортсмены из Черняховска, на втором месте Гусев и на третьем месте Нестеров.

Поздравляем команды с выходом в финал!
соревнование футбол
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