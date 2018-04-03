В ФОКе прошёл зональный этап областной спартакиады по мини-футболу

3 апреля 2018, 14:01

В минувшее воскресенье в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся зональный этап Спартакиады МО Калининградской области по мини-футболу.



Участие в соревнованиях приняли команды из городов Гусева, Черняховска, Нестерова и Озерска.



По итогам встреч первыми стали спортсмены из Черняховска, на втором месте Гусев и на третьем месте Нестеров.



Поздравляем команды с выходом в финал!

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