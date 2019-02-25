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В минувшее воскресенье в ФОКе прошёл открытый турнир по гиревому спорту

25 февраля 2019, 14:00
В минувшее воскресенье в ФОКе прошёл открытый турнир по гиревому спорту
В минувшее воскресенье, 24 февраля, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева прошёл открытый турнир Гусевского городского округа по гиревому спорту, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 16 до 56 лет. Об этом рассказали в группе Городского стадиона.

1 место среди юниоров — Шишин Иван (Гусев)
1 место среди женщин — Певко Светлана (Гусев)

Результаты турнира по категориям:

До 63 кг
1 место — Биче-Оол Чингис Оолакович (г. Калининград)

До 68 кг
1 место — Мусихин Вячеслав (г. Нестеров)
2 место — Волынец Тимофей (г. Гусев)

До 73 кг
1 место — Свиб Евгений (г. Гусев)

До 78 кг
1 место — Сабуров Денис (г. Гусев)

85 кг+
1 место — Панов Александр (г. Озерск)
2 место — Фокеев Дмитрий (г. Гусев)
3 место — Домбаев Болдан — Нима (г. Гусев)
4 место — Никитин Александр (г. Гусев)
соревнование гиревой спорт
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