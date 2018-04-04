3 апреля в ДС «Янтарный» города Калининграда проходили областные игры по баскетболу среди детей до 12 лет. Команда школьного баскетбольного клуба «Кобры» из города Гусева заняла первое место среди девочек.
Гусевская команда провела две игры и оба раза одержала победу. Против Калининградской команды девочки сыграли со счётом 60:0, против команды из города Славска со счётом 20:8.
В составе нашей команды играли: Онищенко Анастасия, Бейнартайте Эльвира, Хмельницкая Яна, Мамирова Алина, Лошкарева Алина, Ширинова Виктория, Кривошапка Анна, Кокарева Полина. Тренер Блохинова М.К., помощник тренера Самсонов К.М..
Детская баскетбольная команда «Кобры» заняла первое место на областных соревнованиях
4 апреля 2018, 15:11соревнование баскетбол
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