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Информационный сайт города Гусева

Детская баскетбольная команда «Кобры» заняла первое место на областных соревнованиях

4 апреля 2018, 15:11
3 апреля в ДС «Янтарный» города Калининграда проходили областные игры по баскетболу среди детей до 12 лет. Команда школьного баскетбольного клуба «Кобры» из города Гусева заняла первое место среди девочек.

Гусевская команда провела две игры и оба раза одержала победу. Против Калининградской команды девочки сыграли со счётом 60:0, против команды из города Славска со счётом 20:8.

В составе нашей команды играли: Онищенко Анастасия, Бейнартайте Эльвира, Хмельницкая Яна, Мамирова Алина, Лошкарева Алина, Ширинова Виктория, Кривошапка Анна, Кокарева Полина. Тренер Блохинова М.К., помощник тренера Самсонов К.М..
соревнование баскетбол
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Любитель баскетбола
# 1Любитель баскетбола
Майя, с победой поздравляю Вас и ваших девочек! Молодцы! Так держать!
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