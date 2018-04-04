Детская баскетбольная команда «Кобры» заняла первое место на областных соревнованиях

4 апреля 2018, 15:11

3 апреля в ДС «Янтарный» города Калининграда проходили областные игры по баскетболу среди детей до 12 лет. Команда школьного баскетбольного клуба «Кобры» из города Гусева заняла первое место среди девочек.



Гусевская команда провела две игры и оба раза одержала победу. Против Калининградской команды девочки сыграли со счётом 60:0, против команды из города Славска со счётом 20:8.



В составе нашей команды играли: Онищенко Анастасия, Бейнартайте Эльвира, Хмельницкая Яна, Мамирова Алина, Лошкарева Алина, Ширинова Виктория, Кривошапка Анна, Кокарева Полина. Тренер Блохинова М.К., помощник тренера Самсонов К.М..

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