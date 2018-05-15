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Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края

15 мая 2018, 17:31
Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края
14 мая в физкультурно оздоровительном комплексе города Советска прошел Кубок малых городов Янтарного края по плаванию. Это был заключительный четвёртый этап соревнований.

В соревнованиях участвовали города Советск, Гусев, Зеленоградск, Балтийск, Калининград и Гурьевск. Всего более 200 человек.

От Гусева приняли участие 18 пловцов, занимающихся у тренеров МАУ «Спортивная школа города Гусева» Евдокимова Ю.В. и Стребковой Е.Л.

На четвертом этапе спортсмены приняли участие на дистанции 400 м. в/с (младшая возрастная группа), 800 м. в/с (средняя возрастная группа) и 1500 м. в/с (старшая возрастная группа). По итогам всех этапов наши пловцы выступили не плохо. Голощапов Никита занял 6 место, Токарев Александр стал восьмым, Имховик Дарья заняла 11 место.

Соревнования были торжественно закрыты. Был накрыт сладкий стол, вручено много подарков и призов.
соревнование плаванье
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