Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края

15 мая 2018, 17:31

14 мая в физкультурно оздоровительном комплексе города Советска прошел Кубок малых городов Янтарного края по плаванию. Это был заключительный четвёртый этап соревнований.



В соревнованиях участвовали города Советск, Гусев, Зеленоградск, Балтийск, Калининград и Гурьевск. Всего более 200 человек.



От Гусева приняли участие 18 пловцов, занимающихся у тренеров МАУ «Спортивная школа города Гусева» Евдокимова Ю.В. и Стребковой Е.Л.



На четвертом этапе спортсмены приняли участие на дистанции 400 м. в/с (младшая возрастная группа), 800 м. в/с (средняя возрастная группа) и 1500 м. в/с (старшая возрастная группа). По итогам всех этапов наши пловцы выступили не плохо. Голощапов Никита занял 6 место, Токарев Александр стал восьмым, Имховик Дарья заняла 11 место.



Соревнования были торжественно закрыты. Был накрыт сладкий стол, вручено много подарков и призов.

199 просмотров