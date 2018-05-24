Сегодня состоялось торжественное открытие Международного турнира по боксу, посвященного памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В нем приняли участие врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев, заместитель директора Комплексной детско-юношеской спортивной школы Министерства образования, мастер спорта СССР Анатолий Елманов, президент Федерации бокса Калининградской области Сергей Гавриленко, заслуженный мастер спорта России, вице-чемпион мира, чемпион Европы Алексей Шайдулин, главный судья соревнований, старший тренер сборной Калининградской области среди юношей Детской юношеской школы Калининградской области, судья республиканской категории, мастер спорта СССР Михаил Анисимов, член общественного совета спортивной школы г. Гусева, отличник физической культуры и спорта, судья республиканской категории Анатолий Люлюкин.
Перед открытием турнира возле памятника Сергея Ивановича Гусева, состоялась торжественная церемония возложения цветов. Официальные лица, боксеры и болельщики почтили минутой молчания память Героя Советского Союза и возложили цветы к подножию памятника.
После чего в здании Школы бокса прошел парад участников соревнований. В этом году на ринг выйдут 70 спортсменов из России (Калининградская область), Латвии, Литвы и Германии.
После приветственных слов и пожеланий удачи участникам соревнований, боксеры с большим рвением приступили к боям за полуфинал.
Напомним, что турнир продлится еще два дня, финальные бои и награждение пройдет 26 мая.
Сегодня состоялось торжественное открытие Международного турнира по боксу
24 мая 2018, 20:53
бокс соревнование
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