/ / / В Гусеве завершился региональный этап военно-спортивной игры «Победа-2018»

Сегодня завершился региональный этап военно-спортивной игры «Победа-2018», которая проходила в Гусеве на территории воинской части 90151.
В игре приняли участие 12 команд из 10 муниципалитетов Калининградской области.
В рамках соревнований ребята проходили различные состязания: строевой смотр, полосы препятствий, историко-краеведческая викторина и другие.
На торжественной церемонии закрытия военно-спортивного мероприятия присутствовали глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, и. о. руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский, директор государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Центр молодежи» Сергей Шувалов, старший офицер отдела по работе с личным составом 11-го армейского корпуса гвардии майор Игорь Мукосеев, начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Григорий Кураш.
«Поздравляю всех с успешным завершением регионального этапа игры „Победа“. Данные соревнования будут продолжаться и дальше, а мы всегда будем рады приветствовать вас на территории нашего муниципалитета. Желаю всем дальнейших успехов», — сказал Андрей Гнездилов.
За помощь в организации и проведении четырехдневной конкурсной программы Сергей Шувалов вручил благодарственные письма личному составу воинской части 90151.
Затем состоялась церемония награждения победителей игры в индивидуальных и командных соревнованиях.
Победителями регионального этапа военно-патриотической игры «Победа-2018» стала команда «Штурм» из г. Черняховска, второе место у команды «Гардемарины», г. Пионерск и третье место заняла гусевская команда «Победа».
Также во время мероприятия состоялась торжественная церемония приема в юнармейцы. Более 25 юных и отважных мальчишек и девчонок пополнили сегодня ряды всероссийское военно-патриотического общественного движения.
Завершилось мероприятие энергичным выступлением барабанщиц Детской школы искусств и воспитанников гусевского филиала Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса.
Больше фотографий можно посмотреть в фоторепортаже городской администрации.
В Гусеве завершился региональный этап военно-спортивной игры «Победа-2018»
30 мая 2018, 13:38
военные игры
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