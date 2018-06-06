/ / / Гусевские легкоатлеты приняли участие в десятом пробеге Пикарчика

6 июня 2018, 01:36

Владимир Орешко

Уличные бега на дистанции 10 км в Польском городе Эльблонге стали очень популярными и в этот раз в них приняли участие около 1250 участников и не только Польши, но и сильнейшие спортсмены из Франции, Германии, Украины и других стран Европы. Команду от России представляли спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» в составе: Пётр Будник, Александр Радников, Дмитрий Пастушенков, Ирина Миронова, Екатерина Князева и председатель клуба Владимир Орешко, которые были приглашены администрацией города Эльблонга в рамках партнёрского сотрудничества.Прекрасная погода, гостеприимство приглашающей стороны, новый маршрут по которому проходил бег, всё это придавало больше уверенности и сил участникам.К сожалению наша команда не смогла бороться в командном зачёте, так как не была вовремя заявлена.Александр Радников не смог войти в число сильнейших в абсолютном зачёте, был 7-й. Но в своей возрастной категории Александр стал первым.Дмитрий Пастушенков и Владимир Орешко тоже вошли в число призёров в своих категориях заняв третьи места.Екатерина Князева достойно финишировала и по итогам заняла первое место среди девушек из партнёрских городов.