Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевские легкоатлеты приняли участие в десятом пробеге Пикарчика
Информационный сайт города Гусева

Гусевские легкоатлеты приняли участие в десятом пробеге Пикарчика

6 июня 2018, 01:36
Гусевские легкоатлеты приняли участие в десятом пробеге Пикарчика
Уличные бега на дистанции 10 км в Польском городе Эльблонге стали очень популярными и в этот раз в них приняли участие около 1250 участников и не только Польши, но и сильнейшие спортсмены из Франции, Германии, Украины и других стран Европы. Команду от России представляли спортсмены легкоатлетического клуба «Бег и здоровье» в составе: Пётр Будник, Александр Радников, Дмитрий Пастушенков, Ирина Миронова, Екатерина Князева и председатель клуба Владимир Орешко, которые были приглашены администрацией города Эльблонга в рамках партнёрского сотрудничества.

Прекрасная погода, гостеприимство приглашающей стороны, новый маршрут по которому проходил бег, всё это придавало больше уверенности и сил участникам.

К сожалению наша команда не смогла бороться в командном зачёте, так как не была вовремя заявлена.

Александр Радников не смог войти в число сильнейших в абсолютном зачёте, был 7-й. Но в своей возрастной категории Александр стал первым.

Дмитрий Пастушенков и Владимир Орешко тоже вошли в число призёров в своих категориях заняв третьи места.

Екатерина Князева достойно финишировала и по итогам заняла первое место среди девушек из партнёрских городов.

Владимир Орешко
пробег Польша лёгкая атлетика
0 просмотров
0
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»
Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше
Гусевцы приняли участие в полумарафоне Угря в Польше
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»