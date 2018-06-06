/ / / Гусевские легкоатлеты приняли участие в десятом пробеге Пикарчика

Прекрасная погода, гостеприимство приглашающей стороны, новый маршрут по которому проходил бег, всё это придавало больше уверенности и сил участникам.
К сожалению наша команда не смогла бороться в командном зачёте, так как не была вовремя заявлена.
Александр Радников не смог войти в число сильнейших в абсолютном зачёте, был 7-й. Но в своей возрастной категории Александр стал первым.
Дмитрий Пастушенков и Владимир Орешко тоже вошли в число призёров в своих категориях заняв третьи места.
Екатерина Князева достойно финишировала и по итогам заняла первое место среди девушек из партнёрских городов.
Владимир Орешко