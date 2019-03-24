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Гусевские баскетболистки взяли второе место на зональном этапе областной спартакиады

24 марта 2019, 22:04
Гусевские баскетболистки взяли второе место на зональном этапе областной спартакиады
Сегодня в гусевском ФОКе прошёл зональный этап Спартакиады муниципальных образований Калининградской области по баскетболу среди женских команд, в котором приняли участие команды из Черняховска, Нестерова и Гусева. Команды из Озерска и Краснознаменска не явились на игру.

Наши девочки заняли 2 место уступив Черняховску. Обе команды продолжат борьбу в Спартакиаде в полуфинальном этапе, которая состоится в Немане 30 и 31 марта.
баскетбол соревнование
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