Гусевские волейболистки взяли первое место в зональном этапе областных соревнований

27 мая 2019, 17:05

26 мая в городе Черняховске состоялся зональный этап спартакиады муниципальных образований Калининградской области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды: Черняховск, Нестеров, Гусев и Озерск.



Места распределились следующим образом:

1 место — Гусев;

2 место — Черняховск;

3 место — Нестеров;

4 место — Озерск.



По итогам соревнований в полуфинальный этап выходят команды Гусева и Черняховска.



Напомним, 1 и 2 июня 2019 года в Калининграде состоятся полуфинальные игры, где путевку в финал разыграют 8 команд.

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