26 мая в городе Черняховске состоялся зональный этап спартакиады муниципальных образований Калининградской области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды: Черняховск, Нестеров, Гусев и Озерск.
Места распределились следующим образом:
1 место — Гусев;
2 место — Черняховск;
3 место — Нестеров;
4 место — Озерск.
По итогам соревнований в полуфинальный этап выходят команды Гусева и Черняховска.
Напомним, 1 и 2 июня 2019 года в Калининграде состоятся полуфинальные игры, где путевку в финал разыграют 8 команд.
Гусевские волейболистки взяли первое место в зональном этапе областных соревнований
27 мая 2019, 17:05
волейбол соревнование
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