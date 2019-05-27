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Гусевские волейболистки взяли первое место в зональном этапе областных соревнований

27 мая 2019, 17:05
Гусевские волейболистки взяли первое место в зональном этапе областных соревнований
26 мая в городе Черняховске состоялся зональный этап спартакиады муниципальных образований Калининградской области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды: Черняховск, Нестеров, Гусев и Озерск.

Места распределились следующим образом:
1 место — Гусев;
2 место — Черняховск;
3 место — Нестеров;
4 место — Озерск.

По итогам соревнований в полуфинальный этап выходят команды Гусева и Черняховска.

Напомним, 1 и 2 июня 2019 года в Калининграде состоятся полуфинальные игры, где путевку в финал разыграют 8 команд.
волейбол соревнование
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