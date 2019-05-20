В минувшее воскресенье на Стадионе города Гусева прошли игры в рамках Чемпионата и Первенства Калининградской области по футболу.
По итогам игр среди юношей Гусев проиграл Калининградской команде со счетом 4:0, среди взрослых победу одержал Калининград со счетом 3:0
В перерыве игры между взрослыми командами проводился конкурс среди болельщиков, спонсором которого был «Люменфильм». Было разыграно два билета в кино.
В минувшее воскресенье в Гусеве прошли игры в рамках Чемпионата и Первенства области по футболу
20 мая 2019, 12:38
футбол соревнование
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