Эдиль Эдиль
/ / / Олег Личковаха выиграл бой с соперником из Ирана
Информационный сайт города Гусева

Олег Личковаха выиграл бой с соперником из Ирана

30 июня 2019, 19:30
Олег Личковаха выиграл бой с соперником из Ирана
Боец из города Гусева Олег Личковаха выиграл бой с Бахманом Шарафином из Ирана.

На своей страничке ВКонтакте Олег Личковаха выразил слова благодарности всем, кто помогал и поддерживал:

Спасибо всем, кто приехал подержать, ваша поддержка была бомбовой. Не самый лучший мой бой, но главное выиграл, а ошибки мы исправим. В 1 раунде умудрился порвать связки или надорвал, что ходить не могу сейчас и пошло все не по плану, тяжело было двигаться. Спасибо моему сопернику за такой бой. Спасибо моей команде. Тренерам: Евгению Бохану, Валерию Ериновскому, Чистову Александру, Дмитрию Мурашкину, @vladimirstar70. За 2 месяца они намучились со мной. И за помощь в подготовке Сергею Коняеву. Тренера не довольны, значит будем работать еще усердней.

Посмотреть видео поединка можно на YouTube.
рукопашный бой соревнование
182 просмотра
0 голосов
Другие новости по теме
M-1 Challenge и кубок мэра. Как наш земляк провёл бой против канадца
M-1 Challenge и кубок мэра. Как наш земляк провёл бой против канадца
Новую впечатляющую победу одержал боец из Гусева Олег Личковаха
Новую впечатляющую победу одержал боец из Гусева Олег Личковаха
Гусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования
Гусевские боксёры забрали половину медалей на областном первенстве Министерства образования
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам
3 сентября в ФОКе прошли соревнования по смешанным единоборствам

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров