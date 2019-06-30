/ / / Олег Личковаха выиграл бой с соперником из Ирана

30 июня 2019, 19:30

Спасибо всем, кто приехал подержать, ваша поддержка была бомбовой. Не самый лучший мой бой, но главное выиграл, а ошибки мы исправим. В 1 раунде умудрился порвать связки или надорвал, что ходить не могу сейчас и пошло все не по плану, тяжело было двигаться. Спасибо моему сопернику за такой бой. Спасибо моей команде. Тренерам: Евгению Бохану, Валерию Ериновскому, Чистову Александру, Дмитрию Мурашкину, @vladimirstar70. За 2 месяца они намучились со мной. И за помощь в подготовке Сергею Коняеву. Тренера не довольны, значит будем работать еще усердней.