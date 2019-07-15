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Информационный сайт города Гусева

На городском стадионе установят площадку для воркаута

15 июля 2019, 12:46
В рамках регионального проекта «Выбираем спорт!» в городе Гусеве установят спортивную площадку для занятий воркаутом и выполнений элементов ГТО.

Площадка будет размещена на территории Гусевского стадиона. Её оснастят специальным травмобезопасным покрытием.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, спортивное оборудование уже приобретено Министерством спорта и передано в Гусев. На данный момент идут подготовительные работы для дальнейшей установки.
стадион воркаут
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