В рамках регионального проекта «Выбираем спорт!» в городе Гусеве установят спортивную площадку для занятий воркаутом и выполнений элементов ГТО.
Площадка будет размещена на территории Гусевского стадиона. Её оснастят специальным травмобезопасным покрытием.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, спортивное оборудование уже приобретено Министерством спорта и передано в Гусев. На данный момент идут подготовительные работы для дальнейшей установки.
На городском стадионе установят площадку для воркаута
15 июля 2019, 12:46стадион воркаут
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