20 и 22 августа на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), по результатам которых были определены победители и призеры первенства.
Представляем Вам их результаты:
20 августа
«Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка 2:1
«Вымпел» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 0:4
22 августа
«Молодежка» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев 7:0
«Газмяс» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев 5:2
«Палермо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 0:3
В результате трех месячного марафона места распределились следующим образом:
3 место — «Торпедо» из города Гусева;
2 место — «Газмяс» из города Гусева;
1 место — «Молодежка» из города Черняховска.
Поздравляем победителей и призеров первенства с хорошими результатами.
Организаторы первенства выражают благодарность ветерану Гусевского спорта Николаю Ивановичу Борисову за помощь в проведении соревнований, а также всем участникам соревнований.
В Гусеве прошли заключительные игры Открытого первенства округа по футболу
23 августа 2019, 14:14