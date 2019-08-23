/ / / В Гусеве прошли заключительные игры Открытого первенства округа по футболу

20 и 22 августа на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8), по результатам которых были определены победители и призеры первенства.Представляем Вам их результаты:«Торпедо» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка 2:1«Вымпел» г. Гусев — «Прогресс — Ю» г. Черняховск 0:4«Молодежка» г. Черняховск — «Ветеран» г. Гусев 7:0«Газмяс» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев 5:2«Палермо» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна 0:3В результате трех месячного марафона места распределились следующим образом:3 место — «Торпедо» из города Гусева;2 место — «Газмяс» из города Гусева;1 место — «Молодежка» из города Черняховска.Поздравляем победителей и призеров первенства с хорошими результатами.Организаторы первенства выражают благодарность ветерану Гусевского спорта Николаю Ивановичу Борисову за помощь в проведении соревнований, а также всем участникам соревнований.