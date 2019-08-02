6 и 8 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу

2 августа 2019, 11:30

30 июля и 1 августа на городском стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



30 июля

«Юность» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск 1:8

«Русь» пос. Ольховатка — «Прогресс-Ю» г. Черняховск 4:1

«Ветеран» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 1:0

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Партизан» г. Гусев 3:4



1 августа

«Торпедо» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 1:0

«Без Баб» г. Гусев — «Партизан» г. Гусев 0:3

«Русь» пос. Ольховатка — «Юность» г. Гусев 11:0

«Палермо» г. Гусев — «Вымпел» г. Гусев 0:3

«Без Баб» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0



Следующие матчи состоятся во вторник 6 августа и в четверг 8 августа. Между собой встречаются:



6 августа

18:40 ч. «Партизан» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев

18:40 ч. «Прогресс-Ю» г. Черняховск — «Газмяс» г. Гусев

19:40 ч. «Палермо» г. Гусев — «Юность» г. Гусев



8 августа

18:40 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Торпедо» г. Гусев

18:40 ч. «Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Газмяс» г. Гусев

19:40 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Без Баб» г. Гусев



Приходите поддержать команды.

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