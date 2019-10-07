Команда из Гусева стала первой на областной спартакиаде по настольному теннису 7 октября 2019, 14:35

В минувшее воскресенье в городе Калининграде состоялся финал спартакиады муниципальных образований Калининградской области по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 8 муниципалитетов Калининградской области: Советска, Светлого, Гусева, Гурьевска, Зеленоградска, Немана, Черняховска и Багратионовска.



В упорной борьбе команда Гусевского городского округа одержала победу!



Состав команды: Алексеев Андрей, Борозинец Дмитрий, Дятлов Александр и Збылина Лилия.



Поздравляем наших спортсменов с победой!



Результаты игры:

1 место — Гусев;

2 место — Черняховск;

3 место — Неман.