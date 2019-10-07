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Команда из Гусева стала первой на областной спартакиаде по настольному теннису

7 октября 2019, 14:35
В минувшее воскресенье в городе Калининграде состоялся финал спартакиады муниципальных образований Калининградской области по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 8 муниципалитетов Калининградской области: Советска, Светлого, Гусева, Гурьевска, Зеленоградска, Немана, Черняховска и Багратионовска.

В упорной борьбе команда Гусевского городского округа одержала победу!

Состав команды: Алексеев Андрей, Борозинец Дмитрий, Дятлов Александр и Збылина Лилия.

Поздравляем наших спортсменов с победой!

Результаты игры:
1 место — Гусев;
2 место — Черняховск;
3 место — Неман.
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