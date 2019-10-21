Гусевские спортсмены приняли участие во ІІ Краснознаменском полумарафоне

Темп бега был для меня немного высоким, но я старался не отставать от лидеров. После третьего километра мы уже прилично оторвались от преследователей и продолжали бег. Я ждал, что молодые ребята: Дмитрий Рощупкин и Владимир Лисов будут принимать усилия чтобы оторваться от меня, но этого не происходило. И только после 6-го километра Владимир Лисов начал понемногу ускоряться и бежал вторым. Оглядываясь назад я понял, что мы, то есть наша тройка, уверенно лидируем, достаточно убежав от остальных спортсменов. Такая расстановка продолжалась до 12-го километра и после Владимир Лисов вышел на первую позицию, которую он сохранил до конца бега, став победителем со временем 1 час 28 минут. Я финишировал третьим, закончив бег за 1 час 29 минут, став в возрастной категории первым.

Владимир Орешко

(председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»)

В субботу 19 октября прошел ІІ Краснознаменский полумарафон. Трасса бега от Добровольска до Краснознаменска составляла 21,1 км. В забеге приняли участие 49 спортсменов из городов Калининградской области. Ветераны клуба нашего города Пётр Будник и Владимир Орешко приняли участие лишь вдвоём. Прекрасный день для пробега способствовал всем. Сразу со старта был задан хороший темп бега и пятеро спортсменов оторвались от основной массы бегущих. После второго километра уже сформировалась тройка лидеров, в которой был и Владимир Орешко.Очень здорово, что такие мероприятия потихоньку начинают проводиться и у нас в области. Конечно, хочется, чтобы они приобретали популярность и проводились в других отдалённых городах нашего янтарного края. А ещё больше хочется, чтобы наши мероприятия проводились на должном уровне и могли не уступать организации проведения нашим соседям из Польши и Литвы.