Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской области

Соревнования проходили в спокойной дружеской обстановке. Все участники соревнований основательно готовились для выхода на татами, ведь всем хотелось занять достойное место.
И результаты не заставили себя ждать. Среди детей Ярослав Ковальчик занял третье место. Это очень достойный результат, учитывая что это его первые соревнования. Голенкин Кирилл и Юрий Бельский встретились в финальном бою, в котором Юрий одержал победу, заняв первое место. Кирилл стал вторым. В этой же категории, в весе до 25 кг выступал и Павел Спрогис, который победил в трёх поединках бойцов из Москвы и Санкт Петербурга и вышел в полуфинал. Но здесь произошла случайность, Павел принял за остановку боя сигнал свистка другого татами, остановился и в этот момент пропустил удар, лишив себя призового места.
Очень трудными, но увлекательными были бои Александра Сушкова. Его соперники превосходили как в весе, так и в росте. Но он с достоинством вышел в финал, победив оппонентов из Санкт Петербурга. В финальном бою Александр встретился с Калининградским спортсменом. Интересным и увлекательным был поединок за первое место и был оценён судьями равным. Но рефери отдал предпочтение Калининградскому спортсмену. Александр стал вторым.
Максим Лоскин также проиграл в финальном бою Питерцу и занял второе место.
Но самыми интересными и техничными были бои Константина Ефанкина. Ему противостояли лучшие бойцы из Москвы и Калининграда. Константин уверенно прошёл весь путь от отборочных поединков до финального боя, где тоже уверенно одержал победу и стал победителем в своей категории 10-11 лет.
И, конечно, наши девушки проявили себя с лучшей стороны. Наши Анастасия Буланова и Софья Лунина встретились в бою за третье место, в котором Софья одержала победу. Алина Боярчук смогла дойти до финала, где встретилась с Викторией Козловской из Санкт Петербурга, но стала второй.
День был яркий и насыщенный для наших детей. Здесь царил дух спортивного соперничества, уважение как среди тренеров, так и учеников. Мы думаем о спорте, развитие наших детей и популяризации каратэ. Это было прекрасное спортивное мероприятие! Осу!
Владимир Орешко