Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской области

Владимир Орешко

20 октября в многоцелевом спортивном зале «Созвездие» состоялся 3-ий Чемпионат и первенство Калининградской области по Киокушин Каратэ «Балтийская Волна». Участие приняли лучшие бойцы Калининградской области, а также гости турнира из Республики Беларусь, Московской области, Ленинградской области, городов Санкт-Петербурга и Москвы. Спортсмены клуба «Самурай» школы № 3 города Гусева также приняли участие в этом престижном мероприятии, не смотря на высокий уровень бойцов в количестве 14 спортсменов: Юрий Бельский, Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Иван Коротких, Ярослав Ковальчик (категория 6-7 лет), Никита Шарафутдинов, Анастасия Буланова и Софья Лунина (8-9 лет), Макар Сухарев, Константин Ефанкин 10-11 лет), Никита Конкин и Алина Боярчук (12-13 лет), Александр Сушков и Максим Лоскин (категория 15-16 лет).Соревнования проходили в спокойной дружеской обстановке. Все участники соревнований основательно готовились для выхода на татами, ведь всем хотелось занять достойное место.И результаты не заставили себя ждать. Среди детей Ярослав Ковальчик занял третье место. Это очень достойный результат, учитывая что это его первые соревнования. Голенкин Кирилл и Юрий Бельский встретились в финальном бою, в котором Юрий одержал победу, заняв первое место. Кирилл стал вторым. В этой же категории, в весе до 25 кг выступал и Павел Спрогис, который победил в трёх поединках бойцов из Москвы и Санкт Петербурга и вышел в полуфинал. Но здесь произошла случайность, Павел принял за остановку боя сигнал свистка другого татами, остановился и в этот момент пропустил удар, лишив себя призового места.Очень трудными, но увлекательными были бои Александра Сушкова. Его соперники превосходили как в весе, так и в росте. Но он с достоинством вышел в финал, победив оппонентов из Санкт Петербурга. В финальном бою Александр встретился с Калининградским спортсменом. Интересным и увлекательным был поединок за первое место и был оценён судьями равным. Но рефери отдал предпочтение Калининградскому спортсмену. Александр стал вторым.Максим Лоскин также проиграл в финальном бою Питерцу и занял второе место.Но самыми интересными и техничными были бои Константина Ефанкина. Ему противостояли лучшие бойцы из Москвы и Калининграда. Константин уверенно прошёл весь путь от отборочных поединков до финального боя, где тоже уверенно одержал победу и стал победителем в своей категории 10-11 лет.И, конечно, наши девушки проявили себя с лучшей стороны. Наши Анастасия Буланова и Софья Лунина встретились в бою за третье место, в котором Софья одержала победу. Алина Боярчук смогла дойти до финала, где встретилась с Викторией Козловской из Санкт Петербурга, но стала второй.День был яркий и насыщенный для наших детей. Здесь царил дух спортивного соперничества, уважение как среди тренеров, так и учеников. Мы думаем о спорте, развитие наших детей и популяризации каратэ. Это было прекрасное спортивное мероприятие! Осу!