Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Спорт / Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской области
Информационный сайт города Гусева

Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской области

23 октября 2019, 11:47
Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской области
20 октября в многоцелевом спортивном зале «Созвездие» состоялся 3-ий Чемпионат и первенство Калининградской области по Киокушин Каратэ «Балтийская Волна». Участие приняли лучшие бойцы Калининградской области, а также гости турнира из Республики Беларусь, Московской области, Ленинградской области, городов Санкт-Петербурга и Москвы. Спортсмены клуба «Самурай» школы № 3 города Гусева также приняли участие в этом престижном мероприятии, не смотря на высокий уровень бойцов в количестве 14 спортсменов: Юрий Бельский, Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Иван Коротких, Ярослав Ковальчик (категория 6-7 лет), Никита Шарафутдинов, Анастасия Буланова и Софья Лунина (8-9 лет), Макар Сухарев, Константин Ефанкин 10-11 лет), Никита Конкин и Алина Боярчук (12-13 лет), Александр Сушков и Максим Лоскин (категория 15-16 лет).

Соревнования проходили в спокойной дружеской обстановке. Все участники соревнований основательно готовились для выхода на татами, ведь всем хотелось занять достойное место.

И результаты не заставили себя ждать. Среди детей Ярослав Ковальчик занял третье место. Это очень достойный результат, учитывая что это его первые соревнования. Голенкин Кирилл и Юрий Бельский встретились в финальном бою, в котором Юрий одержал победу, заняв первое место. Кирилл стал вторым. В этой же категории, в весе до 25 кг выступал и Павел Спрогис, который победил в трёх поединках бойцов из Москвы и Санкт Петербурга и вышел в полуфинал. Но здесь произошла случайность, Павел принял за остановку боя сигнал свистка другого татами, остановился и в этот момент пропустил удар, лишив себя призового места.

Очень трудными, но увлекательными были бои Александра Сушкова. Его соперники превосходили как в весе, так и в росте. Но он с достоинством вышел в финал, победив оппонентов из Санкт Петербурга. В финальном бою Александр встретился с Калининградским спортсменом. Интересным и увлекательным был поединок за первое место и был оценён судьями равным. Но рефери отдал предпочтение Калининградскому спортсмену. Александр стал вторым.

Максим Лоскин также проиграл в финальном бою Питерцу и занял второе место.

Но самыми интересными и техничными были бои Константина Ефанкина. Ему противостояли лучшие бойцы из Москвы и Калининграда. Константин уверенно прошёл весь путь от отборочных поединков до финального боя, где тоже уверенно одержал победу и стал победителем в своей категории 10-11 лет.

И, конечно, наши девушки проявили себя с лучшей стороны. Наши Анастасия Буланова и Софья Лунина встретились в бою за третье место, в котором Софья одержала победу. Алина Боярчук смогла дойти до финала, где встретилась с Викторией Козловской из Санкт Петербурга, но стала второй.

День был яркий и насыщенный для наших детей. Здесь царил дух спортивного соперничества, уважение как среди тренеров, так и учеников. Мы думаем о спорте, развитие наших детей и популяризации каратэ. Это было прекрасное спортивное мероприятие! Осу!

Владимир Орешко
Другие новости по теме
Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекВ Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекВ школе № 3 прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекВ школе № 3 прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекГусевские спортсмены приняли участие в областном первенстве по каратэ-доГусевские спортсмены приняли участие в областном первенстве по каратэ-до
Г
# 1Гость Елена
Умнички!!!!!!! Так держать!!!!!!
Сегодня, 13:37   ЦитироватьОтветить
10
Н
# 2Неравнодушный
В последнее время только Орешко показывает результаты, постоянно публикуется в СМИ. Просто молодцы! А где целая спортивная  спортивная школа под руководством грамотных специалистов ? 
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико