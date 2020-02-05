Гусевские каратисты на соревнованиях за кубок новичка в Калининграде

Президент Прибалтийской федерации каратэ-до

Владимир Орешко

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в воскресенье 2 февраля во Дворце Культуры «Машиностроитель» состоялся II кубок Новичка по каратэ Киокушинкай в кумитэ. В соревнованиях приняло участие около 150 воспитанников из городов Калининградской области: Калининграда, Светлого, Гусева и Озерска.Команда Прибалтийской федерации города Гусева не осталась в стороне и тоже приняла участие в турнире, составом из 21-го спортсмена, хотя и юных, но стойких бойцов клуба «Самурай»: Илья Степанов, Сергей Голомазов, Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Кирилл Коханец, Иван Коротких, Сергей Щукин и Буланов Роман (6-7 лет), Максим Махольд, Владислав Свинцицкий, Ярослав Ковальчик, Матвей Рожков, Любовь Шанько и София Корчевская (8-9 лет), Григорий Фоменко, Никита Боровик и Сергей Заварзин (10-11 лет), Кирилл Весельский, Александр Мосян, Мария Скороспелова и Марина Голомазова (12-13 лет).Соревнования проходили в спокойной дружеской обстановке. Все участники соревнований старательно разминались перед выходом на татами, ведь всем хотелось занять достойное место.И результаты не заставили себя ждать. Наш самый юный боец Илья Степанов успешно провёл все поединки и только в финале проиграл своему оппоненту с небольшим перевесом и занял второе место.Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Кирилл Коханец, Ярослав Ковальчик, Матвей Рожков и Сергей Заварзин в своих категориях заняли третьи места.Григорий Фоменко, Никита Боровик, Кирилл Весельский и Александр Мосян смогли завоевать вторые места в своих возрастных категориях.Наши юные девочки из ДЮЦ в составе команды показали отличные результаты, так София Корчевская поднялась на вторую, а Любовь Шанько на первую ступень пьедестала.Очень трудными, но увлекательными были бои наших девушек Маши и Марины. Их соперница из Калининграда уже многократно принимавшая участие в турнирах, одержала победу и стала первой. Мария Скороспелова заняла второе место, а Марина Голомазова стала третьей.Не повезло нашему Владиславу Свинцицкому. Ему в отборочных поединках достался достойный соперник. Влад не смог ему противостоять и оказался лишь на 4 месте. На 4 месте оказались и Сергей Голомазов, Иван Коротких, Сергей Щукин, Роман Буланов и Максим Махольд.И всё же эти соревнования были закончились благополучно и достойно для наших спортсменов. Здесь царил дух спортивного соперничества, уважение друг к другу. Все призёры и победители получили свои награды и приобрели ещё немного опыта в поединках.