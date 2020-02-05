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Гусевские каратисты на соревнованиях за кубок новичка в Калининграде

5 февраля 2020, 12:07
Гусевские каратисты на соревнованиях за кубок новичка в Калининграде
В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в воскресенье 2 февраля во Дворце Культуры «Машиностроитель» состоялся II кубок Новичка по каратэ Киокушинкай в кумитэ. В соревнованиях приняло участие около 150 воспитанников из городов Калининградской области: Калининграда, Светлого, Гусева и Озерска.

Команда Прибалтийской федерации города Гусева не осталась в стороне и тоже приняла участие в турнире, составом из 21-го спортсмена, хотя и юных, но стойких бойцов клуба «Самурай»: Илья Степанов, Сергей Голомазов, Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Кирилл Коханец, Иван Коротких, Сергей Щукин и Буланов Роман (6-7 лет), Максим Махольд, Владислав Свинцицкий, Ярослав Ковальчик, Матвей Рожков, Любовь Шанько и София Корчевская (8-9 лет), Григорий Фоменко, Никита Боровик и Сергей Заварзин (10-11 лет), Кирилл Весельский, Александр Мосян, Мария Скороспелова и Марина Голомазова (12-13 лет).

Соревнования проходили в спокойной дружеской обстановке. Все участники соревнований старательно разминались перед выходом на татами, ведь всем хотелось занять достойное место.

И результаты не заставили себя ждать. Наш самый юный боец Илья Степанов успешно провёл все поединки и только в финале проиграл своему оппоненту с небольшим перевесом и занял второе место.

Кирилл Голенкин, Павел Спрогис, Кирилл Коханец, Ярослав Ковальчик, Матвей Рожков и Сергей Заварзин в своих категориях заняли третьи места.

Григорий Фоменко, Никита Боровик, Кирилл Весельский и Александр Мосян смогли завоевать вторые места в своих возрастных категориях.

Наши юные девочки из ДЮЦ в составе команды показали отличные результаты, так София Корчевская поднялась на вторую, а Любовь Шанько на первую ступень пьедестала.

Очень трудными, но увлекательными были бои наших девушек Маши и Марины. Их соперница из Калининграда уже многократно принимавшая участие в турнирах, одержала победу и стала первой. Мария Скороспелова заняла второе место, а Марина Голомазова стала третьей.

Не повезло нашему Владиславу Свинцицкому. Ему в отборочных поединках достался достойный соперник. Влад не смог ему противостоять и оказался лишь на 4 месте. На 4 месте оказались и Сергей Голомазов, Иван Коротких, Сергей Щукин, Роман Буланов и Максим Махольд.

И всё же эти соревнования были закончились благополучно и достойно для наших спортсменов. Здесь царил дух спортивного соперничества, уважение друг к другу. Все призёры и победители получили свои награды и приобрели ещё немного опыта в поединках.

Президент Прибалтийской федерации каратэ-до
Владимир Орешко
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