Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Спорт / Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях за Кубок новичка в Калининграде
Информационный сайт города Гусева

Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях за Кубок новичка в Калининграде

3 декабря 2019, 23:59
Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях за Кубок новичка в Калининграде
В воскресенье, в первый день зимы, в городе Калининграде прошли соревнования по киокушин каратэ «Кубок новичка». Спортсмены из разных городов области: Светлого, Балтийска, Калининграда, Гвардейска, Гусева и Озёрска принимали участие в турнире по кумитэ.

Девять отважных парней и три девушки Прибалтийской федерации: Спрогис Павел, Коротких Иван, Буланов Роман, Шарафутдинов Никита, Ковальчик Ярослав, Свинцицкий Владислав, Сухарев Макар, Весельский Кирилл, Васильев Владислав, Буланова Анастасия, Скороспелова Мария и Редина Алина приняли участие в этом турнире.

И надежды оправдались. Не дрогнул их дух, а только укреплялся с последующими боями идя к победе.

Отлично выступили на татами Ваня Коротких и Павел Спрогис, которые уверенно прошли отборочные поединки, но по непонятным причинам судьи отдали предпочтение другим бойцам.

Ярослав Ковальчик, Кирилл Весельский и Мария Скороспелова заняли третьи места.

Макар Сухарев, Владислав Васильев, Анастасия Буланова и Алина Редина стали вторыми.

Очень порадовал нас Владислав Свинцицкий, который уверенно одержал победу во всех поединках и стал первым в своей категории.

Поздравляем всех победителей и призёров.

Молодцы! Так держать!

Владимир Орешко,
президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до
Другие новости по теме
В Озёрске прошёл межмуниципальный турнир по каратэ-до «Татами дружбы»В Озёрске прошёл межмуниципальный турнир по каратэ-до «Татами дружбы»Гусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской областиГусевские каратисты приняли участие в III Чемпионате и Первенстве Калининградской областиГусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»Гусевские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ киокушин «Янтарный край»В Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушекВ Гусеве прошёл открытый турнир по каратэ-до среди детей, юношей и девушек
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»