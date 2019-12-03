Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях за Кубок новичка в Калининграде

Девять отважных парней и три девушки Прибалтийской федерации: Спрогис Павел, Коротких Иван, Буланов Роман, Шарафутдинов Никита, Ковальчик Ярослав, Свинцицкий Владислав, Сухарев Макар, Весельский Кирилл, Васильев Владислав, Буланова Анастасия, Скороспелова Мария и Редина Алина приняли участие в этом турнире.
И надежды оправдались. Не дрогнул их дух, а только укреплялся с последующими боями идя к победе.
Отлично выступили на татами Ваня Коротких и Павел Спрогис, которые уверенно прошли отборочные поединки, но по непонятным причинам судьи отдали предпочтение другим бойцам.
Ярослав Ковальчик, Кирилл Весельский и Мария Скороспелова заняли третьи места.
Макар Сухарев, Владислав Васильев, Анастасия Буланова и Алина Редина стали вторыми.
Очень порадовал нас Владислав Свинцицкий, который уверенно одержал победу во всех поединках и стал первым в своей категории.
Поздравляем всех победителей и призёров.
Молодцы! Так держать!
Владимир Орешко,
президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до
президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до