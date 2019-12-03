Гусевские каратисты показали хорошие результаты на соревнованиях за Кубок новичка в Калининграде

Владимир Орешко,

президент Прибалтийской федерации киокушинкай каратэ-до

В воскресенье, в первый день зимы, в городе Калининграде прошли соревнования по киокушин каратэ «Кубок новичка». Спортсмены из разных городов области: Светлого, Балтийска, Калининграда, Гвардейска, Гусева и Озёрска принимали участие в турнире по кумитэ.Девять отважных парней и три девушки Прибалтийской федерации: Спрогис Павел, Коротких Иван, Буланов Роман, Шарафутдинов Никита, Ковальчик Ярослав, Свинцицкий Владислав, Сухарев Макар, Весельский Кирилл, Васильев Владислав, Буланова Анастасия, Скороспелова Мария и Редина Алина приняли участие в этом турнире.И надежды оправдались. Не дрогнул их дух, а только укреплялся с последующими боями идя к победе.Отлично выступили на татами Ваня Коротких и Павел Спрогис, которые уверенно прошли отборочные поединки, но по непонятным причинам судьи отдали предпочтение другим бойцам.Ярослав Ковальчик, Кирилл Весельский и Мария Скороспелова заняли третьи места.Макар Сухарев, Владислав Васильев, Анастасия Буланова и Алина Редина стали вторыми.Очень порадовал нас Владислав Свинцицкий, который уверенно одержал победу во всех поединках и стал первым в своей категории.Поздравляем всех победителей и призёров.Молодцы! Так держать!