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Информационный сайт города Гусева

Гусевские спортсмены представляли нашу страну на забеге «BiegamBoLubię LASY» в Польше

15 ноября 2019, 11:31
Гусевские спортсмены представляли нашу страну на забеге «BiegamBoLubię LASY» в Польше
В Польском городе Венгожево прошёл пятый лесной забег «BiegamBoLubię LASY», в котором принимали участие около 250 спортсменов из Польши, Литвы, Белоруси и Россия.

Нашу страну представлял легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» в составе шести спортсменов: Влад Петров, Виктор Муравьёв, Евгений Свиб, Валерий Павличук, Владимир Орешко и Екатерина Князева.

Дистанция бега в 10, 5 км проходила по лесу. Все участники забега закончили бег.

Валерий Павличук на финише был вторым, уступив спортсмену из Белоруси.

Владимир Орешко в категории стал третьим.
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# 1Патриот
Пока вы там по всяким польшам бегаете, последние приняли на своей территории очередной пиндосский батальон. К спорту как таковому мой коммент не относится, за державу обидно. 
Сегодня, 11:58   ЦитироватьОтветить
00
б
# 2без вины виноватые
Патриот, им нужно было разыскать в лесу этот батальон и уничтожить?
Сегодня, 13:29   ЦитироватьОтветить
20
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