Гусевские спортсмены представляли нашу страну на забеге «BiegamBoLubię LASY» в Польше 15 ноября 2019, 11:31

В Польском городе Венгожево прошёл пятый лесной забег «BiegamBoLubię LASY», в котором принимали участие около 250 спортсменов из Польши, Литвы, Белоруси и Россия.



Нашу страну представлял легкоатлетический клуб «Бег и здоровье» в составе шести спортсменов: Влад Петров, Виктор Муравьёв, Евгений Свиб, Валерий Павличук, Владимир Орешко и Екатерина Князева.



Дистанция бега в 10, 5 км проходила по лесу. Все участники забега закончили бег.



Валерий Павличук на финише был вторым, уступив спортсмену из Белоруси.



Владимир Орешко в категории стал третьим.