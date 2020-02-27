Гусевские каратисты взяли 18 призовых мест на областных соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества

150 бойцов из разных городов области: г. Балтийска, г. Светлого, г. Калининграда, п. Большаково, г. Озёрска и г. Гусева приняли участие в этом турнире. Команда Прибалтийской федерации города Гусева приняла участие в составе 21-го спортсмена.
Все участники были настроены на победу, каждый участник старался демонстрировать свою лучшую технику для достижения победы.
И результаты не заставили себя ждать.
Алексахин Илья, Владислав Федин, Роман Буланов, Никита Боровик, Александр Мосян, Анастасия Буланова, София Корчевская и Мария Скороспелова стали третьими в своих категориях.
Вторые места в категориях завоевали: Никита Шарафутдинов, Макар Сухарев, Кирилл Весельский, Никита Андреенко, Владислав Васильев, Илья Маслов и Софья Лунина.
И конечно лучшими стали наши опытные бойцы, которые приложили все усилия и старания для достижения победы. Это: Владислав Свинцицкий, Никита Корчевский и Константин Ефанкин.
Подводя итоги турнира наша команда, состоявшая не только из опытных бойцов. Показала отличный результат: 18 призовых мест. Только трое участников не смогли стать победителями.
Эти соревнования дали уверенность в своих силах и подтолкнули на серьёзность занятий этим видом спорта.
Владимир Орешко,
Президент Прибалтийской федерации каратэ-до г. Гусева
Президент Прибалтийской федерации каратэ-до г. Гусева