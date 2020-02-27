Гусевские каратисты взяли 18 призовых мест на областных соревнованиях, посвящённых Дню защитника Отечества

Владимир Орешко,

Президент Прибалтийской федерации каратэ-до г. Гусева

В Калининграде состоялся Чемпионат и Первенство среди детей, юношей и девушек по киокушин каратэ в «Кумитэ». Эти соревнования были посвящены Дню защитника Отечества.150 бойцов из разных городов области: г. Балтийска, г. Светлого, г. Калининграда, п. Большаково, г. Озёрска и г. Гусева приняли участие в этом турнире. Команда Прибалтийской федерации города Гусева приняла участие в составе 21-го спортсмена.Все участники были настроены на победу, каждый участник старался демонстрировать свою лучшую технику для достижения победы.И результаты не заставили себя ждать.Алексахин Илья, Владислав Федин, Роман Буланов, Никита Боровик, Александр Мосян, Анастасия Буланова, София Корчевская и Мария Скороспелова стали третьими в своих категориях.Вторые места в категориях завоевали: Никита Шарафутдинов, Макар Сухарев, Кирилл Весельский, Никита Андреенко, Владислав Васильев, Илья Маслов и Софья Лунина.И конечно лучшими стали наши опытные бойцы, которые приложили все усилия и старания для достижения победы. Это: Владислав Свинцицкий, Никита Корчевский и Константин Ефанкин.Подводя итоги турнира наша команда, состоявшая не только из опытных бойцов. Показала отличный результат: 18 призовых мест. Только трое участников не смогли стать победителями.Эти соревнования дали уверенность в своих силах и подтолкнули на серьёзность занятий этим видом спорта.