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Итоги последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

19 декабря 2019, 11:18
Итоги последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
16 и 18 декабря 2019 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» города Гусева прошли очередные игры II Открытого первенства по мини-футболу «Гусевская ночная лига».

Результаты игр:

16 декабря 2019 года
«СШ» г. Гусев 8:7 «Торпедо» г. Гусев
«Цунами» пос. Фурмановка 2:23 «Газмяс» г. Гусев
«Юноши» г. Озерск 1:8 ФК «Мотор» г. Озерск

18 декабря 2019 года
«Юноши» г. Озерск 6:14 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
«Русь» пос. Ольховатка 12:9 ФК «Мотор» г. Озерск

Расписание следующих матчей можно посмотреть у нас на сайте.

Приходите поддержать команды!
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