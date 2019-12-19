Итоги последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

16 и 18 декабря 2019 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» города Гусева прошли очередные игры II Открытого первенства по мини-футболу «Гусевская ночная лига».
Результаты игр:
16 декабря 2019 года
«СШ» г. Гусев 8:7 «Торпедо» г. Гусев
«Цунами» пос. Фурмановка 2:23 «Газмяс» г. Гусев
«Юноши» г. Озерск 1:8 ФК «Мотор» г. Озерск
18 декабря 2019 года
«Юноши» г. Озерск 6:14 «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
«Русь» пос. Ольховатка 12:9 ФК «Мотор» г. Озерск
Расписание следующих матчей можно посмотреть у нас на сайте.
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