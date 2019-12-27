23 и 25 декабря на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» Гусев прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».
Представляем результаты:
23 декабря
«КАМАЗ» г. Гусев 6:11 «Молодежка» г. Черняховск
«Русь» пос. Ольховатка — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна (матч перенесен на 30 декабря)
25 декабря
«Газмяс» г. Гусев 13:6 «Юноши» г. Озерск
ФК «Мотор» г. Озерск 15:7 «КАМАЗ» г. Гусев
Расписание следующих матчей можно посмотреть у нас на сайте.
Приходите поддержать команды!
Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
27 декабря 2019, 11:06