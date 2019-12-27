Главная / Новости / Спорт / Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
Информационный сайт города Гусева

Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

27 декабря 2019, 11:06
Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
23 и 25 декабря на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» Гусев прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».

Представляем результаты:

23 декабря
«КАМАЗ» г. Гусев 6:11 «Молодежка» г. Черняховск
«Русь» пос. Ольховатка — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна (матч перенесен на 30 декабря)

25 декабря
«Газмяс» г. Гусев 13:6 «Юноши» г. Озерск
ФК «Мотор» г. Озерск 15:7 «КАМАЗ» г. Гусев

Расписание следующих матчей можно посмотреть у нас на сайте.

Приходите поддержать команды!
Другие новости по теме
Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»30 июля и 1 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу30 июля и 1 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу13 и 15 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболу13 и 15 августа пройдут очередные игры открытого первенства Гусевского округа по футболуИтоги последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Итоги последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»