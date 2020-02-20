Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Спорт / Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
Информационный сайт города Гусева

Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

20 февраля 2020, 12:33
Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
17 и 19 февраля 2020 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» города Гусева прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».

Результаты игр выложили в группе гусевского футбольного клуба:

17 февраля
«Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 5:0
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Черняховск 10:9

19 февраля
«Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка 9:10
ФК «Мотор» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка 13:8
«Торпедо» г. Гусев — «КАМАЗ» г. Гусев 0:5

Заключительный матч, II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига», состоится в среду 26 февраля 2020 года в 19:00 часов, в котором определится победитель первенства.

Встречаются:
19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск
Галерея Аксессуаров и 100 DEN Галерея Аксессуаров и 100 DEN
Другие новости по теме
Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»Расписание игр по мини-футболу гусевской «Ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико