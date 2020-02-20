Результаты последних игр по мини-футболу «Гусевской ночной лиги»

17 и 19 февраля 2020 года на мини-стадионе МОУ «СОШ № 5» города Гусева прошли очередные игры II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига».
Результаты игр выложили в группе гусевского футбольного клуба:
17 февраля
«Газмяс» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 5:0
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «СШ» г. Черняховск 10:9
19 февраля
«Юноши» г. Озерск — «Русь» пос. Ольховатка 9:10
ФК «Мотор» г. Озерск — «Цунами» пос. Фурмановка 13:8
«Торпедо» г. Гусев — «КАМАЗ» г. Гусев 0:5
Заключительный матч, II Открытого первенства МО «Гусевский городской округ» по мини-футболу «Гусевская ночная лига», состоится в среду 26 февраля 2020 года в 19:00 часов, в котором определится победитель первенства.
Встречаются:
19:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск