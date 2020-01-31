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В городском ДК состоялось торжественное подведение спортивных итогов 2019 года

31 января 2020, 23:27
В городском ДК состоялось торжественное подведение спортивных итогов 2019 года
Сегодня в городском Доме культуры состоялось торжественное подведение итогов спортивного года — 2019 в муниципальном образовании «Гусевский городской округ».

Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов и директор ГБУ КО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» Мария Рудик вручили благодарственные письма победителям Спартакиады муниципальных образований Калининградской области, как в командных видах спорта, так и в личных состязаниях.

Также отметили лучших спортсменов и лучших тренеров, прошлого года, наградили представителей номинации «Лучшее учреждение показавших массовость в сдаче нормативов комплекса ГТО», поблагодарили ветеранов спорта.

«У наших гусевских спортсменов замечательные результаты по баскетболу, плаванию, мини-футболу, футболу, настольному теннису, шорт-треку, хоккею. В некоторых состязаниях и спортивных мероприятиях участвуют люди пенсионного возраста. Администрация со своей стороны старается создать все условия и улучшить инфраструктуру для занятий спортом», — сказал Александр Китаев.
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